MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Inflationssorgen bremsen

Frankfurt, 09. ⁠Sep (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten starten. Die Nervosität der Anleger nehme angesichts anhaltender gegenseitiger Angriffe zwischen den ‌USA und dem Iran und steigender Ölpreise zu, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Am ⁠Dienstag ⁠hatte der Leitindex kaum verändert bei 26.007 Punkten geschlossen.

Einen Tag vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank richten Anleger ihren Blick zudem auf eine Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde, die am Abend bei ‌einem Galadinner in Berlin erwartet ‌wird. An den Finanzmärkten gilt es bereits als ausgemachte Sache, dass die EZB am Donnerstag den für ⁠die Geldpolitik maßgeblichen Einlagensatz um einen Viertelprozentpunkt auf 2,50 ‌Prozent hochsetzen wird. Im ⁠Fokus der Investoren stehen Aussagen zur weiteren Zinspolitik sowie zur Inflationsbekämpfung.

In China hat sich der Preisauftrieb im August beschleunigt. Hohe Energiepreise infolge ‌von Lieferrisiken und Störungen ⁠des Seeverkehrs durch den Krieg ⁠in Nahost trieben sowohl die Erzeuger- als auch die Verbraucherpreise in die Höhe.

In den USA wird Apple voraussichtlich das erste faltbare iPhone präsentieren.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 26.007,63

EuroStoxx50 6.413,17

EuroStoxx50-Future 6.414,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 52.786,07 -1,2%

Nasdaq

S&P 500 7.673,52 -0,6%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 65.296,15 +0,0%

Shanghai 3.949,89 +0,2%

Hang Seng 25.315,62 -0,0%

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)