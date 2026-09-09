Merz: AfD-Chefin fordert Siegmund zum Wahlbetrug auf

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠09. Sep (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat der AfD-Co-Vorsitzenden Alice Weidel vorgeworfen, den Wahlsieger ihrer Partei in Sachsen-Anhalt kurz nach Schließung der ‌Wahllokale zum "Wahlbetrug" aufgefordert zu haben. "Ihr eigentliches Wahlziel, in Sachsen-Anhalt die Mehrheit der Mandate zu ⁠erreichen, ⁠das haben Sie nicht erreicht", sagte Merz in der Generaldebatte des Bundestages zum Haushalt 2027 am Mittwoch. "56 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt haben ‌Sie nicht gewählt", fügte er ‌hinzu. "Und die Wahllokale waren noch keine sechs Stunden geschlossen, da haben Sie Ihren Spitzenkandidaten ⁠in Sachsen-Anhalt zum ersten Wahlbetrug aufgefordert, als ‌Sie ihm gesagt haben, ⁠er solle sich doch eine Mehrheit suchen." Dabei habe der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zuvor das Wahlversprechen abgegeben, nur ‌mit der absoluten ⁠Mehrheit der Mandate Ministerpräsident ⁠werden zu wollen. Die AfD werde die absolute Mehrheit auch bei anderen Wahlen nicht erreichen. "Nirgendwo in Deutschland werden Sie mit dieser Politik die Mehrheiten bekommen", sagte Merz.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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