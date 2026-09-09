Merz: AfD setzt auf Destabilisierung und "ethnische Säuberung"

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠09. Sep (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat der AfD eine bewusste Destabilisierung Deutschlands und die Vertretung russischer Interessen vorgeworfen. Zudem warf ‌er der Partei in der Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch vor, dass ihr ⁠Konzept ⁠der Remigration "nichts anderes ist als eine ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe". Der Kanzler verwies auf Millionen Beschäftigte mit Migrationshintergrund etwa im Handwerk oder Pflegeberufen.

"Sie ‌wollen unser Land destabilisieren", ‌warf er vor allem der AfD-Co-Vorsitzenden Alice Weidel vor, die ihn zuvor persönlich angegriffen ⁠hatte. "Ihre ganze Missachtung vor dem Deutschen Bundestag ‌kommt auch in ⁠diesem Verhalten hier zum Ausdruck", sagte er zu den zahlreichen Zwischenrufen aus der AfD-Fraktion während seiner Rede. Die ‌AfD wolle ⁠die Institutionen in Deutschland ⁠verächtlich machen.

Merz verwies in seiner Rede auf die Reformpolitik der schwarz-roten Regierung, verzichtete aber darauf, den Koalitionspartner SPD wegen der Wünsche nach Nachbesserungen zu ermahnen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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