Merz: Gasversorgung im Winter ist sicher

Berlin, 09. ⁠Sep (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat betont, dass die Gasversorgung in Deutschland im Winter sicher sei. "Wir haben selbstverständlich den Füllstand bei Speichern im Blick", sagte ‌Merz am Mittwoch im Bundestag in der Generaldebatte zum Haushalt 2027. "Gehen Sie davon aus, dass die ⁠Bundeswirtschaftsministerin in ⁠Absprache mit den Mitgliedern der Bundesregierung genau das Richtige tut, um die Gasversorgung im Winter sicherzustellen." Der AfD warf er vor, mit den Warnungen vor zu leeren Speichern "hektische Kaufaktionen öffentlich ‌auszulösen", die nur dazu führten, dass ‌die Preise an den Gasmärkten sehr stark stiegen.

Dies würde nicht nur die öffentlichen Haushalte, sondern die ⁠Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland treffen, warnte Merz. "Wir bekommen ‌klare Hinweise darauf, dass ⁠die Energieversorgung, dass insbesondere die Gasversorgung im Laufe des Winters in Deutschland gesichert ist, und genau darauf baut die Bundesregierung auch ihre ‌Versorgungsstrategie auf." Zuvor ⁠hatte der Gasspeicher-Verband Ines wegen ⁠historisch leerer Gasspeichervor Engpässen im Fall eines sehr kalten Winters gewarnt. Die Speicher seien Anfang September nur zu rund 53 Prozent gefüllt. Dies sei der niedrigste Stand zu diesem Zeitpunkt seit Beginn der Aufzeichnungen vor 15 Jahren.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)