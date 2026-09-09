Nach Trump-Gratulation an AfD - Merz verschiebt Telefonat mit US-Präsidenten

Berlin, 09. ⁠Sep (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat ein für Mittwoch geplantes Telefonat mit US-Präsident Donald Trump verschoben. Einen Grund dafür nannte Regierungssprecher Stefan Kornelius nicht. Er deutete aber an, dass es nicht ‌an Terminkollisionen gelegen habe. Hintergrund der Verschiebung dürfte die Gratulation des US-Präsidenten an die AfD zum Wahlsieg in Sachsen-Anhalt ⁠sein. Trump ⁠hatte auf seiner Plattform Truth Social geschrieben: "Wow, die populistische Partei in Deutschland hatte eine wirklich große Nacht." Er schloss seinen Text mit dem Kürzel "MGGA!!!" - was "Make Germany Great Again" bedeuten dürfte.

Es gilt als sehr ungewöhnlich, dass Staats- und Regierungschefs ‌demokratischer Staaten regionale Wahlen in anderen ‌Staaten kommentieren. Die rechtsgerichtete US-Regierung unter Trump hat aber schon mehrfach Sympathien für die AfD geäußert.

Das Gespräch Merz/Trump war anlässlich des ⁠25. Jahrestages der Anschläge vom 11. September 2001 in den ‌USA geplant. Kornelius sagte, dem ⁠Kanzler sei wichtig, dass die USA weiter auf die volle Solidarität Deutschlands und Europas zählen könnten. Beim Nato-Gipfel von Ankara habe man die transatlantische Partnerschaft erneuert.

Der Parlamentarische ‌Geschäftsführer der SPD, Dirk ⁠Wiese, hatte zuvor eine Reaktion ⁠der Bundesregierung auf Trumps Äußerungen verlangt: "Da muss mal Tacheles geredet werden", sagte er. "Diese Einmischung, die geht nicht. Ich glaube, das können wir uns jedenfalls als Bundesregierung nicht gefallen lassen." Wiese verglich Trumps Vorgehen damit. dass die Bundesregierung einen demokratischen Wahlsieg in einem der Bundesstaaten bei den Gouverneurswahlen begrüßen würde. "Ich glaube, dann wäre 'Truth Social' am Beben vonseiten ⁠des US-Präsidenten."

(Bericht von Markus Wacket und Andreas Rinke. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)