Nasdaq-100 Index® - Konstruktives Kräftesammeln

In jedem der letzten vier Monate rang der Nasdaq-100® mit der runden 30.000er Marke. Dass der Technologieindex dort immer wieder innehält, lässt sich psychologisch gut erklären: Runde Niveaus wirken oft wie „magnetische“ Orientierungsmarken. Deshalb besitzen sie in der Technischen Analyse eine besondere Bedeutung. Trotz des aktuellen Kräftesammelns bleibt der übergeordnete Grundton konstruktiv. Auf Tagesbasis lässt sich diese Einschätzung an der eher trendbestätigenden Konsolidierung festmachen. Wichtig ist dabei die offene Kurslücke (untere Gapkante bei 28.842 Punkten): Solange dieses Level verteidigt wird, bleibt ein „bullischer“ Ausbruch das wahrscheinlichste Szenario. Auf der Oberseite fungiert indes das Hoch von Mitte August bei 30.180 Punkte als entscheidender Taktgeber. Im Ausbruchsfall wäre die Konsolidierung der letzten drei Monate endgültig als klassische Korrekturflagge zu interpretieren. In der Konsequenz steigt dann die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der laufenden Aufwärtsbewegung – inklusive neuer Allzeithochs jenseits des bisherigen Rekords bei 30.762 Punkten. Entscheidend für den Nasdaq-100® bleibt, die Marke von 28.800 Punkten zu halten, damit das Level von 30.200 Punkten den Startschuss nach Norden liefern kann.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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