Öl bei 100 US-Dollar. Was heißt das für Aktien?

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Die Wall Street steuert auf einen schwachen Handelsstart zu. Brent-Öl steigt nach neuen militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und Iran auf rund 100 US-Dollar, während die Anleiherenditen stabil bis leicht höher tendieren. Damit bleiben Energiepreise und Zinsangst die zentralen Belastungsfaktoren. CENTCOM widerspricht iranischen Erfolgsmeldungen und erklärt, die Angriffe auf US-Kriegsschiffe seien gescheitert. Im beigefügten CENTCOM-Beitrag ist zudem von zehn innerhalb einer Woche zerstörten iranischen Tankern die Rede – eine Darstellung des US-Militärs. Am Anleihemarkt richtet sich der Blick heute auf die um 17 Uhr deutscher Zeit angekündigten Details zu den Treasury-Rückkäufen: Laut Tagesbriefing hoffen viele Anleger auf ein maximales Rückkaufvolumen von etwa zehn Milliarden US-Dollar statt der bislang genannten mindestens vier Milliarden US-Dollar. Eine entsprechende Ausweitung ist allerdings noch nicht beschlossen. Im Technologiesektor verschiebt sich die Nachfrage zuletzt wieder zugunsten der KI-Infrastruktur und zulasten von Software- und Internetwerten. Dazu passt die Kurszielanhebung für Dell Technologies durch Evercore ISI auf 650 US-Dollar: Die Analysten setzen auf zunehmende KI-Investitionen von Unternehmen und margenstärkere Zusatzgeschäfte. Apple steht um 19 Uhr deutscher Zeit mit seinem Produkt-Event im Mittelpunkt. Erwartet wird das erste faltbare iPhone Ultra, für das Preise zwischen 2.000 und 2.500 US-Dollar im Raum stehen; auch bei den Pro-Modellen werden Preiserhöhungen diskutiert. Für den Gesamtmarkt bleibt jedoch der Inflationsbericht am Freitag entscheidend. JPMorgan erwartet bei den August-Verbraucherpreisen einen monatlichen Anstieg von 0,38 Prozent insgesamt und 0,21 Prozent ohne Lebensmittel und Energie. Nach Einschätzung des Ökonomen Michael Feroli könnte eine auf 0,2 Prozent gerundete Kernrate für eine Zinspause ausreichen, während 0,3 Prozent eine Anhebung rechtfertigen könnten. Der JPMorgan-Bericht beziffert die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer September-Zinserhöhung auf rund 63 Prozent. Damit steht die Wall Street zwischen neuer KI-Fantasie und alten Inflationssorgen, und am Freitag könnte eine Zehntelstelle die Zinsdebatte entscheidend verändern.



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