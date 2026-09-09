Österreichs Wirtschaft schrumpft wegen Sondereffekt

Wien, 09. ⁠Sep (Reuters) - Die österreichische Wirtschaft ist im zweiten Quartal wegen eines statistischen Sondereffekts im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent geschrumpft. Zuvor war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sechs Quartale in Folge ‌gewachsen, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo am Mittwoch mitteilte. Nach Einschätzung der Forscher ist der Rückgang kein Zeichen einer ⁠Konjunkturabschwächung, ⁠da die eigentliche Bruttowertschöpfung um 0,1 Prozent zulegte. Das Minus beim BIP erkläre sich vielmehr durch einen kräftigen Anstieg der Gütersubventionen bei einem gleichzeitigen Rückgang der Gütersteuern.

In der Realwirtschaft zeigte sich ein zweigeteiltes Bild: Während ‌die Industrie moderat wuchs, setzte sich ‌die seit Ende 2020 anhaltende Schwäche im Bausektor fort. Nachfrageseitig standen einem Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen erneut sinkende Bauinvestitionen gegenüber. ⁠Auf dem Arbeitsmarkt stagnierte die Beschäftigung, während die Arbeitslosenquote auf ‌dem höchsten Stand seit Mitte ⁠2021 verharrte.

Zudem belastete der trockene und heiße Sommer die Landwirtschaft und die Stromerzeugung aus Wasserkraft, während der Tourismus ein neues Hoch verzeichnete. "Witterungsbedingte Ernteausfälle und ‌die rückläufige Stromerzeugung aus ⁠Wasserkraft wirken sich zunehmend auch ⁠auf die Preisbildung auf den Märkten aus", sagte Wifo-Experte Christian Glocker mit Blick auf die zuletzt wieder leicht gestiegene Teuerung.

Für die kommenden Monate zeigten sich die Forscher optimistisch. Wichtige Vorlaufindikatoren hätten sich im August auf breiter Front verbessert, getragen von einer international beobachtbaren Erholung der Industriekonjunktur.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)