Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Halten

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Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG

09.09.2026 / 09:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG

     Unternehmen:               SMT Scharf AG
     ISIN:                      DE000A3DRAE2

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      09.09.2026
     Kursziel:                  6,50 EUR (zuvor: 9,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach; Ingo Schmidt, CIIA

H1: Schwaches Marktumfeld belastet Top Line - LEV-Strategie als zentraler
Wachstumstreiber

SMT Scharf hat Ende vergangener Woche den Halbjahresbericht 2026
veröffentlicht. Nach einem verhaltenen Jahresauftakt setzte sich die
schwache Investitionsbereitschaft in den internationalen Bergbaumärkten auch
im zweiten Quartal fort. Entsprechend lagen Umsatz und Ergebnis deutlich
unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig schreitet der strategische Ausbau
des LEV-Geschäfts voran, während der Vorstand trotz des schwachen ersten
Halbjahres an der Jahresprognose festhält.

[Tabelle]

Investitionszurückhaltung belastet Umsatzentwicklung: Im ersten Halbjahr
erzielte SMT Scharf einen Umsatz von 33,1 Mio. EUR und lag damit deutlich
unter dem Vorjahresniveau. Ursächlich war insbesondere die anhaltend geringe
Investitionsbereitschaft in den internationalen Bergbaumärkten. In China,
dem mit einem Umsatzanteil von 63% weiterhin wichtigsten Absatzmarkt, sanken
die Erlöse auf 21,0 Mio. EUR (H1/25: 24,0 Mio. EUR). Auch Polen verzeichnete
einen Rückgang auf 3,6 Mio. EUR (H1/25: 6,9 Mio. EUR). Nach unserer
Einschätzung dürfte sich die Entwicklung in beiden Märkten im zweiten
Halbjahr jedoch verbessern. Hierfür sprechen insbesondere laufende
Ausschreibungen sowie Aussagen von Kunden, die auf eine anziehende Nachfrage
hindeuten. In Russland setzte sich die rückläufige Entwicklung angesichts
der anhaltenden Sanktionslage hingegen fort (2,1 Mio. EUR; -69,6% yoy).
Positiv entwickelte sich dagegen Afrika, wo der Umsatz auf 5,1 Mio. EUR
(+27,5% yoy) zulegte. Hier profitierte SMT Scharf u.a. vom ersten Auftrag
für ein batteriebetriebenes Bahnsystem in Südafrika. Auf Segmentebene konnte
zudem der Mineralbergbau leicht auf 5,3 Mio. EUR (+17,8% yoy) wachsen,
während die Tunnellogistik nach Auslaufen des Großprojekts im Nahen Osten
erwartungsgemäß deutlich auf 0,4 Mio. EUR zurückging.

Schwache Top Line und Sondereffekte belasten Ergebnis: Das bereinigte EBIT
belief sich im ersten Halbjahr auf 0,3 Mio. EUR, wobei das berichtete
Ergebnis zusätzlich durch einmalige Sondereffekte i.H.v. 1,5 Mio. EUR im
Zusammenhang mit der Reorganisation in Deutschland und China belastet wurde.
Dennoch spiegeln sich die deutlich niedrigeren Umsätze auch im operativen
Ergebnis wider. Für das zweite Halbjahr erwartet der Vorstand sowohl
aufgrund einer höheren Investitionsbereitschaft in den Kernmärkten als auch
aufgrund der strategischen Maßnahmen eine Verbesserung. Entsprechend wurde
die Guidance für 2026 mit einem Umsatz von 95-115 Mio. EUR und einem EBIT
von 1-2 Mio. EUR bestätigt. Aus unserer Sicht ist dies angesichts des
Umsatzniveaus im ersten Halbjahr und des weiterhin herausfordernden
Marktumfelds ambitioniert, weshalb wir uns mit unseren Prognosen sowohl beim
Umsatz als auch beim EBIT jeweils unterhalb der Guidance positionieren.

LEV-Geschäft im Zentrum der künftigen Strategie: Strategisch steht der
Aufbau des Geschäfts mit Light Electric Vehicles (LEVs) im Mittelpunkt der
kommenden Jahre. SMT Scharf verfolgt dabei einen zweigleisigen Ansatz und
adressiert sowohl den chinesischen Markt als auch internationale Märkte. In
China sollen explosionsgeschützte, lithiumbetriebene Elektrofahrzeuge für
den Kohlebergbau entwickelt werden, wobei die erforderlichen nationalen
Zulassungen im zweiten Halbjahr erwartet werden. Für die internationalen
Märkte liegt der Fokus dagegen auf einem global einsetzbaren
Produktportfolio, das insbesondere Wachstumsmärkte wie Polen, Chile,
Südafrika, die Türkei, Vietnam oder Indien adressiert und die jeweiligen
regulatorischen Anforderungen berücksichtigt. Hierzu hat SMT Scharf im Mai
eine Kooperation mit CCTEG vereinbart. Gemeinsam sollen auf Basis bereits in
chinesischen Kohlebergwerken eingesetzter Fahrzeuge neue LEVs für globale
Märkte entwickelt werden. Ergänzend wurde das für Südafrika und den
Rechtslenkermarkt entwickelte LEV-Modell fertiggestellt und soll nun in die
Testphase überführt werden. Damit könnte SMT Scharf mittelfristig ein neues
Wachstumsfeld erschließen und gleichzeitig die Abhängigkeit vom klassischen
Kohlebergbau reduzieren. Erste Umsatzbeiträge erwartet der Vorstand für das
kommende Geschäftsjahr.

Fazit: SMT Scharf verzeichnete ein schwaches erstes Halbjahr, das neben dem
weiterhin herausfordernden Marktumfeld durch das Auslaufen des Großprojekts
in der Tunnellogistik belastet wurde. Zwar erwarten wir im zweiten Halbjahr
eine Belebung insbesondere in China und Polen, die bestätigte Guidance
erscheint uns angesichts des notwendigen Umsatz- und Ergebnissprungs jedoch
ambitioniert. Gleichzeitig bietet der strategische Aufbau des LEV-Geschäfts
langfristig attraktive Wachstumsperspektiven und stellt einen wichtigen
Schritt zur weiteren Diversifikation dar. Wir reduzieren unsere Prognosen
für 2026 und positionieren uns bei Umsatz und EBIT jeweils unterhalb der
Unternehmensguidance. Wir bestätigen unsere Halten-Empfehlung mit einem
reduziertem Kursziel i.H.v. 6,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a9cd953ce0aabbc4e51c67650cc58f0b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
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