Original-Research: STO SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: STO SE & Co. KGaA - von Montega AG

09.09.2026 / 13:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu STO SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               STO SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0007274136

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.09.2026
     Kursziel:                  150,00 EUR (zuvor: 140,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Robustes H1 stärkt Aussicht auf profitables Wachstum im Gesamtjahr

Sto hat vergangene Woche den Halbjahresbericht 2026 vorgelegt und einen
Capital Markets Day am Hauptsitz in Stühlingen veranstaltet, an dem wir
teilgenommen haben.

Rückkehr auf den Wachstumspfad: In H1 erzielte Sto einen Umsatzanstieg
i.H.v. 3,7% yoy auf 805,5 Mio. EUR, womit der witterungsbedingte Rückgang in
Q1 (-1,9% yoy) durch ein respektables Q2 (+7,7% yoy) mehr als aufgeholt
wurde. Auf Halbjahressicht legten vor allem die Regionen Nord- und Osteuropa
(+9,1% yoy) sowie Westeuropa (+4,5% yoy), getragen von Marktanteilsgewinnen
in Deutschland, spürbar zu. In der Region Amerika/ Asien/Pazifik
verzeichnete Sto hingegen aufgrund negativer Währungseffekte, der
schrittweisen Einstellung des Geschäftsbetriebs einer kanadischen Tochter
(Skyrise Prefab Building Solutions) sowie der anhaltenden Marktschwäche in
China einen Erlösrückgang um 5,0% yoy (FX-bereinigt: -1,0% yoy). Der Start
ins zweite Halbjahr verlief laut Vorstand positiv und der Konzernumsatz im
Juli konnte den Vorjahreswert sowie die Erwartungen leicht übertreffen.

Marge trotz Gegenwinds verbessert: Ungeachtet des hohen Preisdrucks infolge
des Irankrieges gelang Sto eine leichte Steigerung der Bruttomarge auf 54,9%
(+50 BP yoy). Das EBIT legte von sehr niedriger Basis um 20,6% yoy auf 30,5
Mio. EUR (Vj.: 25,3 Mio. EUR) zu, womit sich die operative Marge auf 3,8%
(+50 BP yoy) leicht verbesserte. Der operative Cashflow zeigte sich aufgrund
eines taktischen Vorratsaufbaus mit -19,2 Mio. EUR (Vj.: -0,7 Mio. EUR)
indes schwächer, wobei die CAPEX mit 12,0 Mio. EUR (Vj.: 22,2 Mio. EUR)
ebenfalls deutlich geringer ausfielen. Letztere sollen sich laut CFO
angesichts laufender Investitionsprojekte auf Gesamtjahressicht aber
unverändert auf ca. 42 Mio. EUR belaufen. Zu den größten Einzelprojekten
gehört nach wie vor die Einführung des ERP-Systems SAP S/4HANA.

Guidance erscheint sicher: Wenngleich das Management betonte, dass aufgrund
der geopolitischen Lage der 'Geschäftsverlauf in den nächsten Monaten mit
extrem viel Unsicherheit verbunden' ist und weitere Preiserhöhungen auf der
Beschaffungsseite zu erwarten sind, sehen wir Sto angesichts der robusten
Entwicklung in H1 auf einem guten Weg, die bestätigte Guidance (Umsatz ca.
1,62 Mrd. EUR; EBIT 56-76 Mio. EUR) zu erfüllen und setzen unsere Prognosen
sogar leicht herauf. Die weiterhin üppige Liquidität (Net-Cash: 100,6 Mio.
EUR exkl. Geldanlagen) hält der Vorstand weiter für M&A-Maßnahmen vor,
Aktienrückkäufen wurde erneut eine Absage erteilt.

Fazit: Wenngleich Sto sowohl witterungs- als auch marktbedingt noch mit
zahlreichen Widrigkeiten zu kämpfen hat, gelang in H1 nach drei schwächeren
Jahren die Rückkehr auf den Wachstumspfad, wozu u.E. Marktanteilsgewinne
beitrugen. Auch ergebnisseitig erscheint uns die Talsohle inzwischen
durchschritten, sodass wir von einer sukzessiven Erholung vor allem ab 2027
ff. ausgehen. Wir sehen die Qualität des Unternehmens als Markt- und
Technologieführer auch gegenüber der Peergroup nicht adäquat im Kurs
reflektiert (EV/EBIT26e: 7,5x vs. Peers 15,6x) und bestätigen das Rating
'Kaufen' mit einem auf 150,00 EUR erhöhten Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8b61ce21f970cc5a23a7d708474b9eac

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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