Preis für Brent-Rohöl steigt über 100 Dollar
dpa-AFX · Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist am Donnerstag über 100 Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen. Hintergrund sind weitere Angriffe rund um den wichtigen Öl-Transportweg durch die Straße von Hormus.
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