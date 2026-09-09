Preis für Brent-Rohöl steigt über 100 Dollar

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Frankfurt/Main (dpa) - Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist am Donnerstag über 100 Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen. Hintergrund sind weitere Angriffe rund um den wichtigen Öl-Transportweg durch die Straße von Hormus.

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