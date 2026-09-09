Pressestimme: 'Die Glocke' zu Pisa-Studie

OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zu Pisa-Studie

Statt mit einer tiefgreifenden Reform versucht die Politik immer nur, mit punktuellen Maßnahmen die Bildungsmisere zu beheben. Dabei liegen die Lösungen auf dem Tisch. Neben ausreichend Personal und finanziellen Mitteln für Schulen wäre eine zentrale Stellschraube eine Kita-Pflicht mit einer frühzeitigen Förderung der Kinder. Was in Elternhäusern versäumt wird, könnte weitgehend in der Kita behoben werden: die Vermittlung von notwendigen Kompetenzen, um dem Schulunterricht ab der ersten Klasse folgen zu können. (...) Nötig ist auch eine Anhebung der Leistungsanforderungen in den Schulen. Durch politische Vorgaben ist das Niveau beständig nach unten abgesenkt worden. Eine Inflation von Schulabschlüssen mit einer Eins vor dem Komma zeugt davon. Gleichzeitig sind Absolventen mit guten Noten nicht mehr in der Lage, die Anforderungen von Arbeitgebern und Hochschulen zu erfüllen./yyzz/DP/zb