Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Brandmauer

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Brandmauer:

"Welche Schlüsse auch immer die tief gespaltene Republik aus der Wahl in Sachsen-Anhalt zieht, über eines sollte Einigkeit herzustellen sein: Die Bürger haben die Brandmauer in ihrer bisherigen Form abgewählt. Und zwar auf die harte Tour. Es geht nicht mehr darum, ob sich die CDU von der AfD tolerieren lässt, sondern umgekehrt. Angesichts der neuen Realität in Magdeburg wird die CDU nicht umhin kommen, der AfD bei gewissen Sachfragen zur Mehrheit zu verhelfen. Alles andere hieße Unregierbarkeit. Die aber kann die Union nicht mit ihrem Selbstverständnis als staatstragende Partei vereinbaren. Vielleicht sollte die Union nach Brüssel blicken, wo CSU-Vize Weber rote Linien gegenüber den Rechtsradikalen gezogen hat, dort, wo diese Linien aber nicht verletzt werden, gemeinsame Abstimmungen aber nicht ausschließt."/yyzz/DP/stw

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