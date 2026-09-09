Pressestimme: 'Neue Presse' zu BSW/Sachsen-Anhalt/Expertenregierung

dpa-AFX · Uhr
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COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu BSW/Sachsen-Anhalt/Expertenregierung:

"Doch nur weil Sahra Wagenknecht das Mitregieren hasst, besteht keine Veranlassung, die Parteien und ihre Kandidaten, die vor der Wahl um Zustimmung geworben haben, nach der Wahl in den Senkel zu stellen. Und wie sollte das auch aussehen? Ein Experte, den das BSW präsentiert, wird Ministerpräsident und die Minister kommen dann von der AfD? Oder soll das gesamte Landeskabinett aus Fachleuten bestehen, die nicht zur Wahl standen? So wie es aussieht, finden nicht nur die AfD-Wähler in Sachsen-Anhalt, dass Ulrich Siegmund Ministerpräsident werden soll."/yyzz/DP/stw

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