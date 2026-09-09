Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Bundeshaushalt/Reformkurs

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

STRAUBING (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Bundeshaushalt/Reformkurs:

"Eben weil Merz, Klingbeil und Bas bei den Wählern unten durch sind, sollten sie am Kurs festhalten. Wenn sie Glück haben, springt die Wirtschaft dadurch schneller an als gedacht und die Laune des Landes bessert sich. Zumindest verdienten sie sich damit den Respekt, für ihre Überzeugungen auch gegen den Widerstand eines großen Teils der Wählerschaft eingestanden zu haben. Wer jetzt wackelt, verliert noch mehr."/yyzz/DP/stw

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Meta, Snap und Bytedance
Australien will Regulierung sozialer Medien verschärfengestern, 04:46 Uhr · dpa-AFX
Eine Silhouette vor dem Logo von Meta.
Telekom-Chef warnt vor Pessimismus bei KIgestern, 10:50 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?gestern, 13:30 Uhr · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026
Warum dieser September an den Börsen anders werden könnte06. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen