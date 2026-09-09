Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu AfD/Wüst

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LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu AfD/Wüst:

"Seit Monaten, seit Jahren zerbrechen sich Politiker, Wissenschaftler und viele andere die Köpfe darüber, wie dem Aufstieg der in Teilen gesichert rechtsextremen AfD Einhalt geboten werden kann - bislang völlig vergeblich. Die AfD selbst macht keinen Hehl daraus, in welche Richtung sie dieses Land führen will. So bleibt unklar, welchen zusätzlichen Erkenntnisgewinn sich CDU-Politiker Wüst von einer solchen Arbeitsgruppe verspricht. Fakt ist: Alle, die den demokratischen Rechtsstaat verteidigen wollen, stehen dem Siegeszug der AfD weitgehend ratlos gegenüber. Dem Siegeszug einer Partei, die unser politisches und gesellschaftliches System, seine Repräsentanten und Institutionen permanent verächtlich macht. Das alles ist nicht neu. Die bittere Lehre aus der Geschichte lautet: Ohne ausreichend Demokraten ist eine Demokratie nicht lebensfähig. Da hilft auch keine Arbeitsgruppe."/yyzz/DP/stw

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