Märkte heute

Riesen-Chance bei Lithium-Mine? Sandisk und Nebius im Fokus

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um folgende Werte: M1 Kliniken, Lithium Americas, Stryker, AMD, Uber, Meta, Nebius und SanDisk.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Lithium Americas – JPMorgan sieht rund 100 Prozent Potenzial

Nach einem schwachen Börsenjahr wird JPMorgan plötzlich deutlich optimistischer. Warum höhere Lithiumpreise und der Fortschritt bei Thacker Pass die Aktie wieder interessant machen – und welche Risiken dabei nicht unterschätzt werden dürfen.

Sandisk – S&P-100-Aufnahme trifft auf KI-Fantasie

Sandisk rückt in einen der wichtigsten US-Indizes auf und könnte dadurch zusätzliche institutionelle Nachfrage sehen. Gleichzeitig wächst das Interesse großer Investoren – und die KI-Story rund um Speicherbedarf bleibt ein wichtiger Kurstreiber.

Nebius – Palantir öffnet neue Türen

Nebius wird bevorzugter Partner für souveräne KI-Infrastruktur bei Palantir. Was die Kooperation strategisch so spannend macht und warum daraus langfristig ein neuer Vertriebskanal mit erheblichem Potenzial entstehen könnte.

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