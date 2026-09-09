ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Kursverluste - Ölpreisanstieg belastet Börsen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte Verluste verzeichnet. Gedrückt wurde die Stimmung von den weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinsängste verstärken. Im Fokus steht damit zunehmend der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB), bei dem am Donnerstag fest mit einer Straffung gerechnet wird.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Ende um 1,58 Prozent auf 6.311,56 Punkte nach. Außerhalb des Euroraums war die Lage nicht besser: Der britische FTSE 100 büßte 1,31 Prozent auf 10.670,06 Zähler ein. In der Schweiz setzte der Leitindex SMI seine zuletzt verstärkte Talfahrt ungebremst mit einem Abschlag von 1,80 Prozent auf 13.804,70 Punkte fort. Er erreichte ein Tief seit zweieinhalb Monaten.

"Die Europäische Zentralbank wird morgen die Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöhen, so viel steht fest", so Andreas Lipkow von CMC Markets. Umso höher seien die Erwartungen an die anschließende Pressekonferenz mit Christine Lagarde. Insbesondere ihre Einschätzung zur weiteren Inflationsentwicklung dürfte die Börsenwelt dabei interessieren, denn der Preis für ein Fass Rohöl der Referenzsorte Brent stieg am Mittwoch erstmals seit Juli wieder über die 100-Dollar-Marke.

Von den gestiegenen Ölpreisen profitierten Aktien aus dem Öl- und Gassektor, aus dem Eni und Totalenergies im EuroStoxx zu den wenigen Gewinnern zählten. Der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle der Straße von Hormus ist zuletzt weiter eskaliert. Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff fünf iranische Rohöltanker und versenkte einen davon.

Individuell beeinflusst wurde Inditex , dessen Aktien nach der Vorlage von Halbjahreszahlen um 3,6 Prozent absackten. Der spanische Textilhändler habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, so Adam Cochrane von Deutsche Bank Research. Dem robusten Umsatz stehe der Kostendruck gegenüber, der zu etwas enttäuschenden Gewinnkennziffern geführt habe.

Kursverluste verzeichneten auch Luxuswerte. So ging es an der Börse in Paris für LVMH um 2,2 Prozent nach unten. Die HSBC-Experten haben in einer Sektor-Studie die Aktien auf "Hold" abgestuft. Das Umfeld in der Luxusbranche könnte sich im zweiten Halbjahr als schwieriger zu navigieren erweisen, so die Analysten.

Erleichterung kam in Zürich bei DocMorris auf: Die Aktien zogen um 6,6 Prozent an nach der Nachricht, dass die Online-Apotheke die Emission einer Wandelanleihe erfolgreich abgeschlossen hat. Mit der Emission verschafft sich das Unternehmen mit einem verlängerten Fälligkeitsprofil Luft und Zeit.

In London sorgte Victrex mit einem Kurssprung von 16 Prozent für Aufsehen. Der auf Hochleistungspolymere spezialisierte Chemiekonzern hatte seine Prognose für den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr angehoben und einen Interims-Finanzvorstand ernannt./tih/nas