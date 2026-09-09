ROUNDUP: Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse verschafft sich durch eine Wandelanleihe frisches Geld. Diese habe ein Volumen von 600 Millionen Euro bei einer Laufzeit bis 2031, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen in Frankfurt mit. Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre ist ausgeschlossen. Den Nettoerlös will die Deutsche Börse für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Die Aktie rutschte am Vormittag um zwei Prozent ab. Das Plus seit dem Jahreswechsel reduziert sich damit auf knapp 23 Prozent. Erst vor gut einem Monat hatte die Aktie nahe ihres Rekordhochs aus dem Mai 2025 notiert. Dieses liegt bei 294,30 Euro. Zuletzt kostete ein Papier 274,20 Euro.

Die Wandelanleihe wird mit 0,5 Prozent verzinst, und die Anleger können sie dann später in Aktien des Unternehmens umtauschen. Der dafür festgelegte Aktienpreis (Wandlungspreis) liegt zunächst 30 bis 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs./lew/tav/jha/