ROUNDUP: Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine

KIEW (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffen auf ukrainische Städte sind nach offiziellen Angaben mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In der Hauptstadt Kiew kam eine Frau ums Leben, als eine Kampfdrohne ein mehrstöckiges Wohngebäude traf. Drei weitere Bewohner, darunter Kinder, wurden nach Angaben des Zivilschutzes verletzt. Insgesamt seien im Tagesverlauf in Kiew 16 Menschen bei russischen Angriffen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit.

In der Hafenstadt Mykolajiw wurden bei wiederholten russischen Angriffen mindestens zwei Menschen getötet, weitere zwölf Personen wurden verletzt. Die Angriffe galten nach offiziellen Angaben Hafenanlagen und Lagerhäusern, in denen Lebensmittel gelagert werden. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe mit Drohnen und Präzisionswaffen, erklärte jedoch, dass lediglich militärische Lager angegriffen und getroffen worden seien. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war zunächst nicht möglich.

Bei einem russischen Luftangriff auf die Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine wurden mindestens neun Bewohner verletzt. Die Stadt sei von mindestens neun Gleitbomben getroffen worden, berichteten die Behörden.

In Sumy im Osten der Ukraine kamen drei Menschen beim Einschlag einer Drohne auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ums Leben. 14 weitere Personen wurden verletzt, wie der amtierende Bürgermeister Artjom Kobsar auf Telegram mitteilte. "Der Feind hat genau zu dem Zeitpunkt einen hinterhältigen Angriff verübt, als die Stadtbewohner von der Arbeit zum Einkaufen unterwegs waren", schrieb der regionale Militärverwalter Serhij Kriwoschejenko auf Telegram. Das Einkaufszentrum sei beschädigt worden, zahlreiche Autos seien in Brand geraten./cha/DP/nas