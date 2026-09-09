SPD: AfD-Ministerpräsident kann Arbeit in Bundestag und Bundesrat erschweren

Berlin, 09. ⁠Sep (Reuters) - Die SPD warnt vor erheblichen Störungen der parlamentarischen Arbeit in Bundestag und Bundesrat, sollte die AfD in Sachsen-Anhalt den Ministerpräsidenten stellen. Ein AfD-Regierungschef könne im Bundesrat Verfahren blockieren, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk ‌Wiese, am Mittwoch in Berlin. "Das darf man auch nicht unterschätzen." Zudem habe jeder Ministerpräsident gemäß Artikel 43 des Grundgesetzes das Recht, "jederzeit im ⁠Deutschen Bundestag ⁠zu hören" zu sein. Ein AfD-Ministerpräsident könne demnach in jeder Debatte das Wort ergreifen. Dies sei eine "Herausforderung für die Debatten". Bislang werde die Redezeit auf die jeweilige Fraktion angerechnet, was bei Ministerpräsidenten von "vernünftigen und klar denkenden Parteien" funktioniere. Das Grundgesetz lasse diese Einschränkung jedoch ‌nicht zwingend zu.

Wiese warnte zudem vor weitreichenden ‌Folgen für die innere Sicherheit. Ein AfD-Ministerpräsident wäre ein "Risikofaktor im System von innen heraus". Er verwies auf den permanenten Informationsaustausch im Sicherheitsverbund der Behörden, etwa ⁠im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. Dieser Austausch sei richtig und wichtig. Er könne jedoch "zum ‌Problem werden, wenn sozusagen derjenige, der ⁠nichts Gutes im Schilde führt, im Innern sitzt". Die Innenminister der Länder befassten sich bereits intensiv mit der Frage, wie in einem solchen Fall zu verfahren sei. Im Gespräch ist ‌nur eine eingeschränkte Weitergabe absolut notwendiger ⁠Informationen nach dem sogenannten "Need-to-know"-Prinzip.

Die SPD-Fraktion ⁠werde nun mit den Koalitionspartnern über mögliche Konsequenzen beraten, kündigte Wiese an. Er schloss auch einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf auf Bundesebene nicht aus. Zunächst werde jedoch geprüft, ob die Probleme auch ohne neue Gesetze gelöst werden könnten.

Hintergrund ist der AfD-Wahlsieg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit ihrem Spitzenkanddiaten Ulrich Siegmund. Die Partei verfehlte allerdings die absolute Mehrheit. Dennoch könnte ein AfD-Ministerpräsident bei Enthaltungen anderer Parteien gewählt ⁠werden.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)