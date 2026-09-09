SPD empört über Trump-Lob für AfD: Regierung muss Tacheles reden

Berlin, 09. ⁠Sep (Reuters) - Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, hat sich empört über das Lob von US-Präsident Donald Trump für den AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt geäußert. Man ‌müsse sehen, dass der russische Präsident Wladimir Putin einer der ersten Gratulanten gewesen sei, sagte Wiese am ⁠Mittwoch ⁠in Berlin. Trump habe mit seiner Zollpolitik und dem Iran-Krieg der Wirtschaft bereits sehr geschadet. Und die AfD wolle Deutschland zudem mit ihrer Abkehr von Europa weiter schaden. "Da muss mal Tacheles geredet werden", ‌sagte Wiese mit Blick auf ‌Bundeskanzler Friedrich Merz. "Diese Einmischung, die geht nicht. Ich glaube, das können wir uns jedenfalls als Bundesregierung nicht gefallen ⁠lassen." Wiese verglich das Vorgehen Trumps damit, dass die ‌Bundesregierung einen demokratischen Wahlsieg ⁠in einem der Bundesstaaten bei den Gouverneurswahlen begrüßen würde. "Ich glaube, dann wäre 'Truth Social' am Beben vonseiten des US-Präsidenten."

Trump hatte in der Nacht auf ‌seiner Online-Plattform "Truth Social" ⁠geschrieben: "Wow! Die populistische Partei in ⁠Deutschland hatte gerade einen wirklich großen Abend." Die Wähler seien die "absolut schrecklichen Einwanderungsregeln und -vorschriften" leid, die Deutschland so sehr geschadet hätten. Die AfD hatte bei der Landtagswahl am Sonntag 43,8 Prozent der Stimmen erhalten und die absolute Mehrheit nur knapp verpasst.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)