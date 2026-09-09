SPD-Fraktionschef: Koalition muss bei Reformen mehr auf Gerechtigkeitsfragen achten

Berlin, ⁠09. Sep (Reuters) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat die schwarz-rote Koalition aufgefordert, bei den anstehenden Reformen mehr auf Gerechtigkeitsfragen zu achten. ‌In der Generaldebatte über den Haushalt 2027 nannte er im Bundestag am Mittwoch ⁠dabei ⁠etwa die Renten- und Krankenversicherung. Miersch verteidigte, dass auch Kürzungen in den Sozialsystemen nötig seien, um Beitragssteigerungen zu verhindern. Bei dem anstehenden Rentenpaket gehe ‌es nicht nur um ‌die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. "Es geht um Sicherheit." Die Rentenkommission habe auch ⁠vorgeschlagen, dass möglichst alle Berufsgruppen in ein ‌künftiges Rentensystem einzahlen.

Bei ⁠der Reform der Krankenversicherung habe man bisher auch vor allem auf Einsparungen geschaut, sagte Miersch. "Wir brauchen jetzt ‌strukturelle Veränderungen", fügte ⁠er hinzu. Als Beispiel ⁠nannte er, dass ein gesetzlich Versicherter denselben Anspruch auf einen Facharzttermin haben müsse wie ein Privatversicherter. Damit würde man endlich die Ungleichheit beseitigen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)