"Spiegel": Ermittlungen gegen Berliner SPD-Spitzenkandidaten Krach
Berlin, 09. Sep (Reuters) - Gegen den SPD-Spitzenkandidaten für die Berlin-Wahl am 20. September läuft Medienberichten zufolge ein Ermittlungsverfahren. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Hannover. Demnach wurden Wohnungen in Berlin und Hannover durchsucht. Dem "Tagesspiegel" zufolge geht es um den Verdacht der Bestechlichkeit. Die SPD Berlin verwahrte sich gegen die Vorwürfe: "Als SPD Berlin und im Namen unseres Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Steffen Krach weisen wir die Unterstellungen in aller Entschiedenheit zurück", sagte ein Berliner SPD-Sprecher. "Selbstverständlich kooperieren wir mit den Behörden vollumfänglich, um diese haltlosen Unterstellungen auszuräumen." Die Staatsanwaltschaft Hannover war für die Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht zu erreichen.
Die SPD liegt in Umfragen für die Berlin-Wahl derzeit mit rund zwölf Prozent der Stimmen auf Platz fünf.
(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)