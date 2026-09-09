"Spiegel": Ermittlungen gegen Berliner SPD-Spitzenkandidaten Krach

Berlin, ⁠09. Sep (Reuters) - Gegen den SPD-Spitzenkandidaten für die Berlin-Wahl am 20. September läuft Medienberichten zufolge ein Ermittlungsverfahren. Das ‌berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Hannover. Demnach wurden Wohnungen ⁠in ⁠Berlin und Hannover durchsucht. Dem "Tagesspiegel" zufolge geht es um den Verdacht der Bestechlichkeit. Die SPD Berlin verwahrte sich gegen die Vorwürfe: "Als ‌SPD Berlin und im ‌Namen unseres Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Steffen Krach weisen wir die Unterstellungen ⁠in aller Entschiedenheit zurück", sagte ein ‌Berliner SPD-Sprecher. "Selbstverständlich kooperieren ⁠wir mit den Behörden vollumfänglich, um diese haltlosen Unterstellungen auszuräumen." Die Staatsanwaltschaft Hannover war für ‌die Nachrichtenagentur ⁠Reuters zunächst nicht zu ⁠erreichen.

Die SPD liegt in Umfragen für die Berlin-Wahl derzeit mit rund zwölf Prozent der Stimmen auf Platz fünf.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)