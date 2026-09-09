TAGESVORSCHAU: Termine am 9. September 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 9. September

  

TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen
10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung
13:30 GBR: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung
19:00 USA: Apple, Special Event zur Vorstellung neuer Produkte
21:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung
 
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/26
03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 7/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex

SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über "Werkstattrisiko" in der Kfz-Kaskoversicherung

10:00 DEU: Immobilien-Forum Die deutschen Pfandbriefbanken (vdp) zu ein Jahr Bau-Turbo und Wohnimmobilienmarkt

11:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digitale Souveränität in der Cloud - brauchen wir mehr Europa?»

DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generalaussprache
+ Generalaussprache zu Regierungspolitik, Einzeletats Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklungspolitik

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zu öffentlicher Beschaffung und Innovationsförderung vor

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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