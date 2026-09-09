Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen auf Noworossijsk

NOWOROSSIJSK (dpa-AFX) - Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind in der südrussischen Hafenstadt Noworossijsk mindestens vier Menschen getötet worden. Weitere 29 Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratjew, bei Telegram mit. Drei der Verletzten sind demnach in einem ernsten Zustand. Es habe Schäden an acht Wohnhäusern und einem Kindergarten gegeben.

Noworossijsk ist ein Sitz der Russischen Schwarzmeerflotte. Anflüge ukrainischer Drohnen sind Angaben örtlicher Behörden nach auch auf die Badeorte Gelendschik und Anapa südlich und nördlich von Noworossijsk registriert worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russland führt seit Februar 2022 Krieg gegen den Nachbarn Ukraine. Das ukrainische Militär führt vor allem mit Drohnen Gegenangriffe auch auf Ziele weit im russischen Hinterland durch. Zuletzt stiegen dabei auch die zivilen Opferzahlen./ast/DP/jha