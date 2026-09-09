Trump nennt Deutschlands Einwanderungspolitik als Grund für AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt

Washington/Berlin, 09. ⁠Sep (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt auf die deutsche Einwanderungspolitik zurückgeführt. "Wow! Die populistische Partei in Deutschland hatte gerade einen wirklich großen Abend", schrieb Trump am Dienstag (Ortszeit) auf seiner eigenen Plattform ‌Truth Social. Die Wähler seien die "absolut schrecklichen Einwanderungsregeln und -vorschriften" leid, die Deutschland so sehr geschadet hätten. Die AfD hatte bei der Landtagswahl ⁠am Sonntag ⁠43,8 Prozent der Stimmen erhalten und die absolute Mehrheit nur knapp verpasst.

In Deutschland hat der Wahlausgang derweil eine Debatte über mögliche Sicherheitsrisiken durch die in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei ausgelöst. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) forderte eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, um den Umgang ‌mit der AfD zu prüfen. In Sicherheitskreisen ‌gibt es die Sorge, dass eine AfD-geführte Landesregierung sensible Daten an Russland weiterleiten könnte. Die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern wollen bei ihrer regulären ⁠Tagung in Stuttgart Konzepte erörtern, um einen solchen Datenabfluss zu verhindern. Meldungen ‌über ein extra anberaumtes Sondertreffen wurden ⁠in Sicherheitskreisen dementiert; es handele sich um die turnusmäßige Zusammenkunft unter Leitung des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Sinan Selen.

Die Regierungsbildung in Magdeburg gilt unterdessen als unsicher, da die AfD ‌einen Koalitionspartner benötigt. CDU, SPD, ⁠Grüne und Linke lehnen eine Zusammenarbeit ⁠mit der in dem Bundesland als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei ab. Das BSW will weder einen AfD- noch einen CDU-Ministerpräsidenten wählen, hat aber angedeutet, eine AfD-Minderheitsregierung in einzelnen Punkten unterstützen zu wollen. AfD-Politiker Ulrich Siegmund erklärte, er wolle nur zu einer Ministerpräsidentenwahl antreten, wenn er eine stabile Mehrheit habe. Solange bleibt der amtierende Ministerpräsident Schulze geschäftsführend im Amt.

(Bericht von Kanishka Singh, Jasper Ward und ⁠Andreas Rinke, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)