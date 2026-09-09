Ukraine: Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff an Grenzübergang nach Moldau

09. Sep (Reuters) - ⁠Bei einem russischen Drohnenangriff an einem Grenzübergang zur Republik Moldau im Süden der Ukraine sind nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen getötet worden. ‌Bei der Attacke am Übergang Starokosatsche in der Region Odessa seien zudem drei weitere Menschen verletzt ⁠worden, teilte ⁠Gouverneur Oleh Kiper am Mittwoch auf Telegram mit. Bei den Opfern handele es sich um Zivilisten. Es sei ein Brand ausgebrochen und der Grenzübergang vorübergehend geschlossen worden. Bei einem russischen Luftangriff ‌auf die südukrainische Hafenstadt Mykolajiw ‌wurde den Behörden zufolge ein Mensch getötet sowie Hafen-, Transport- und zivile Infrastruktur beschädigt.

Russland griff den Angaben ⁠zufolge in der Nacht auch wieder die Hauptstadt Kiew ‌mit Drohnen an. Laut ⁠Rettungskräften kam es zu Bränden, es sei aber niemand verletzt worden. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von einem Drohneneinschlag in ein 16-stöckiges Gebäude.

Russland ‌hatte seine fast ständigen ⁠Luftangriffe auf die ukrainische ⁠Hauptstadt am Dienstag nach einer dreitägigen Unterbrechung während des Besuchs von US-Gesandten in Moskau und Kiew am Wochenende wieder aufgenommen. Behördenangaben zufolge wurden dabei am Dienstag in Kiew fünf Menschen getötet.

(Bericht von Anna Pruchnicka und Jekaterīna Golubkova, geschrieben von Christian Götz. Redigiert von Ralf Bode. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)