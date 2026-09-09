Unionsfraktionschef Frei: Rentenniveau wird nach Reform langfristig steigen

Berlin, 09. ⁠Sep (Reuters) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei hat eindringlich die Umsetzung des Rentenreformpakets durch die schwarz-rote Koalition angemahnt und auf ein danach steigendes Rentenniveau verwiesen. "Am Ende geht es um Verbesserungen", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im ‌Deutschlandfunk. "Das Ganze passiert ja deshalb, damit wir nicht auf einem Alterssicherungsniveau von 48 Prozent verharren, sondern dass wir dieses wieder steigern ⁠können. Und ⁠über die Kapitalrente ist ja vorgesehen, dass ab den 2040er-Jahren bereits wieder ein Gesamtsicherungsniveau von deutlich über 50 Prozent erreicht wird, steigend." Dafür müsse man aber das fein austarierte Paket an Reformen in der Rentenversicherung umsetzen. "Jetzt ist die Zeit und jetzt ‌ist die Aufgabe", mahnte er.

Er erwarte von ‌Kanzler Friedrich Merz in dessen Rede in der Generaldebatte über den Haushalt im Bundestag am heutigen Mittwoch "Klarheit und Entschlossenheit", sagte Frei. Mit Blick ⁠auf den Koalitionspartner SPD fügte er hinzu: "Zu Klarheit und Entschlossenheit gehört, ‌dass man das, worauf man sich ⁠einmal verständigt hat, wo man einen Kompromiss gefunden hat, der in der Regel ein beidseitiger Kompromiss ist, dass man dazu auch steht." Es wirke nicht überzeugend, erst etwas gemeinsam ‌zu beschließen und es dann ⁠wieder infrage zu stellen. In ⁠der SPD waren zuletzt Forderungen nach einer Änderung am Rentenpaket laut geworden.

Er sei überzeugt davon, dass der Kanzler die Kraft habe, die Koalition zu führen, aber man brauche die "Kraft der ganzen Koalition", sagte Frei. Es lägen die größten Reformen der vergangenen Jahrzehnte auf dem Tisch. Man müsse beschließen, was notwendig sei, und nicht nur das, was auch bequem sei.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)