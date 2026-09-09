UnitedHealth Group - Pullback als 2. Chance?

Die UnitedHealth-Aktie hat nach einer erfolgreichen Bodenbildung zuletzt eine korrektive Phase durchlaufen. Aus charttechnischer Sicht wirkt diese Konsolidierung konstruktiv: Der Kurs vollzieht einen idealtypischen Pullback an die Nackenlinie des zuvor ausgebildeten Doppelbodens bei rund 380 USD (siehe Chart). Die jüngsten Wochenkerzen deuten eine Stabilisierung an, sodass sich dank des beschriebenen Rücksetzers auf dieser Basis eine mögliche, zweite Investmentchance ergibt. Schließlich lässt sich das rechnerische Anschlusspotenzial aus der unteren Umkehrformation weiterhin auf rund 150 USD taxieren. Daraus leitet sich ein übergeordnetes Kursziel im Bereich von 530 USD ab. Auf dem Weg in diese Region steckt das jüngste Verlaufshoch, zusammen mit den Tiefs der Jahre 2024/25, bei rund 450 USD ein wichtiges Etappenziel ab. Auch auf der Risikoseite bietet der aktuelle Kursverlauf ebenfalls eine wichtige Orientierungshilfe: Als sinnvolle Absicherung ist die 38-Wochen-Linie in Kombination mit dem unteren Bollinger Band (akt. bei 369,48/356,66 USD) prädestiniert. Ein Stopp auf diesem Level gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

UnitedHealth Group (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart UnitedHealth Group

Quelle: LSEG, tradesignal²

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