US-Regierung kritisiert Ford wegen China-Partnerschaften

(Reuters) - Die US-Regierung hat die Geschäftspartnerschaften des Autobauers Ford mit chinesischen Unternehmen scharf kritisiert. US-Verkehrsminister Sean Duffy äußerte in einem am Dienstag verschickten ‌Brief an Ford-Chef Jim Farley schwere Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit. Fords Beziehungen zu dem ⁠chinesischen Batteriehersteller ⁠CATL sowie den Autokonzernen Geely und BYD gäben Anlass zu großer Sorge, hieß es.

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