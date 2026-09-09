US-Regierung kritisiert Ford wegen China-Partnerschaften
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität
Der US-Verkehrsminister geht den amerikanischen Autobauer aufgrund von Partnerschaften mit Unternehmen wie CATL oder Geely scharf an. Der Aktienkurs reagiert negativ.
(Reuters) - Die US-Regierung hat die Geschäftspartnerschaften des Autobauers Ford mit chinesischen Unternehmen scharf kritisiert. US-Verkehrsminister Sean Duffy äußerte in einem am Dienstag verschickten Brief an Ford-Chef Jim Farley schwere Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit. Fords Beziehungen zu dem chinesischen Batteriehersteller CATL sowie den Autokonzernen Geely und BYD gäben Anlass zu großer Sorge, hieß es.
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