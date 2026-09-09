US-Rüstungsfirma Covenant will Marschflugkörper in Sachsen herstellen

LEIPZIG/BERLIN (dpa-AFX) - Das US-israelische Rüstungsunternehmen Covenant will in Sachsen vom kommenden Jahr an weitreichende Marschflugkörper bauen. Ziel sei es, im ersten Jahr etwa 1.000 Stück des selbst entwickelten Waffensystems Anthem herzustellen, teilte das Unternehmen mit./cn/DP/stw
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