US-Startup plant Massenproduktion von Marschflugkörpern in Sachsen

Frankfurt, 09. ⁠Sep (Reuters) - Das US-Rüstungs-Start-up Covenant will ab Anfang 2027 in Sachsen mit der Massenproduktion eines günstigen Marschflugkörpers beginnen. Mit dem "Anthem" genannten Flugkörper als preiswerte Alternative zu schweren Waffen wie der US-Tomahawk wolle man die Lücke bei Langstreckenwaffen in Europa schließen, teilte das ‌Unternehmen am Mittwoch mit und bestätigte damit einen entsprechenden Reuters-Bericht von Ende August. "Unsere anfängliche Produktionsrate bei Betriebsstart liegt bei 1000 Anthem-Flugkörpern pro Jahr", sagte Abby Denburg, ⁠Präsidentin und ⁠Chief Growth Officer von Covenant in einem Interview mit Reuters. Ausgelegt sei die Anlage für 5000 Stück. "Unser Ziel ist es, bis 2028 die Marke von 5000 zu erreichen oder zumindest im Laufe des Jahres 2028 eine entsprechende Produktionsrate zu erzielen", ergänzte Mitgründer und Firmenchef Michael Kaufman. Ein erster europäischer Auftrag liege ‌bereits vor.

Der Krieg in der Ukraine hat die starke ‌Abhängigkeit Europas von den USA bei Langstreckenwaffen offengelegt. Zudem schwindet in Europa das Vertrauen in die US-Regierung, seit Präsident Donald Trump eine Zusage seines Vorgängers zur Stationierung von ⁠US-Systemen in Deutschland zurücknahm.

"Um einen Krieg zu gewinnen oder Gegner abzuschrecken, muss man über ‌die nötige Tiefe und das Waffenarsenal ⁠verfügen, um einen Konflikt (...) über Tage, Wochen oder Monate hinweg durchzuhalten", sagte Denburg. "Die Fähigkeit zur Massenproduktion in Verbindung mit einem Kostenmodell, das eine Beschaffung in großen Stückzahlen ermöglicht, ist daher entscheidend, um für Kunden eine attraktive ‌Option zu sein."

Das Unternehmen setzt auf ⁠eine weitgehend von den USA unabhängige ⁠Produktion. Die Lieferkette für das Werk in Sachsen sei nicht von den USA abhängig, weniger als fünf Prozent der Teile stammten von außerhalb Europas. Der ehemalige Bundeswehrgeneral Andreas Marlow, der Covenant berät, bezeichnete ein in Europa produziertes Programm für Langstreckenflugkörper als "das fehlende Puzzlestück in unserer Abschreckungsarchitektur".

Der Erstflug der Anthem-Rakete mit einer Nutzlast von mehr als 200 Kilogramm fand im August 2025 statt. Parallel zum Standort in Sachsen wird der Flugkörper auch in Dallas im US-Bundesstaat Texas ⁠gefertigt.

(Bericht von Sabine Siebold, Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)