VAE und Deutschland wollen milliardenschwere Investitions- und KI-Abkommen unterzeichnen

Berlin, 09. ⁠Sep (Reuters) - Beim Besuch von Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) in Berlin sollen am Donnerstag milliardenschwere Investitions-, KI- und Energieabkommen unterzeichnet werden. Damit sollen die Beziehungen zwischen beiden Ländern intensiviert werden, erklärte Lana Nusseibeh, Staatsministerin im ‌Außenministerium des Golfstaates, am Mittwoch in Berlin. Die Abkommen würden eine neue Phase in den Beziehungen einläuten. Auch in der Bundesregierung hatte man betont, dass man ⁠an engeren ⁠Beziehungen interessiert sei. Die Abkommen sollen im Kanzleramt unterzeichnet werden.

Beide Staaten suchen wegen der geopolitischen Unsicherheiten verstärkt nach neuen Partnern. Die VAE sind der wichtigste Handelspartner für Deutschland am Golf, noch vor Saudi-Arabien. Das bilaterale Handelsvolumen habe 2025 bei rund 13 Milliarden Euro gelegen, teilte die Bundesregierung mit. Es gebe einen ‌sehr hohen deutschen Exportüberschuss, weil es Ausfuhren für elf ‌Milliarden Euro und Einfuhren von nur zwei Milliarden Euro gebe. "Eine stärkere Beziehung zwischen den VAE und Deutschland kann dazu beitragen, die industriellen und technologischen Stärken Europas mit Kapital, ⁠Energie und Wachstumschancen im gesamten Golfraum, in Asien und Afrika zu verbinden", sagte Nusseibeh. ‌Sie nannte keine Einzelheiten zu den ⁠Vereinbarungen.

Von deutscher Seite hatte es geheißen, dass im Digitalbereich eine umfassende Kooperation in Vorbereitung sei, zu der unter anderem der Ausbau von Rechenzentren gehöre. Man wolle aber auch eine stärkere sicherheitspolitische Zusammenarbeit verabreden, etwa bei Rüstungskooperationen, ‌hieß es in der Regierung. Zudem ⁠solle die Kriminalitätsbekämpfung ein Schwerpunkt werden. ⁠Dazu solle auch ein Rechtshilfeabkommen in Strafsachen abgeschlossen werden.

Auch außenpolitisch wollen sich beide Regierungen enger abstimmen. Die VAE sind stark vom amerikanisch-iranischen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Sowohl im Sudan als auch in Libyen wird dem Land vorgeworfen, mit der Unterstützung von Rebellengruppen Bürgerkriege immer wieder anzufachen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte bereits bei einem Besuch in Abu Dhabi im Februar eine Intensivierung der Beziehungen vereinbart. VAE-Staatsoberhaupt bin Zayed will in Berlin im Rahmen seines Staatsbesuchs unter anderem ⁠auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner treffen.

(Bericht von James Mackenzie, Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)