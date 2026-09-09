Vucic löst serbisches Parlament auf - Neuwahl am 25. Oktober

Belgrad, 09. ⁠Sep (Reuters) - Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat das Parlament aufgelöst und eine vorgezogene Neuwahl angesetzt. Die Wahlen finden am 25. Oktober statt, wie Vucic am Mittwoch mitteilte. ‌Er war am Samstag von seiner Serbischen Fortschrittspartei als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert worden. ⁠Regulär ⁠hätte die nächste Parlamentswahl erst im Dezember 2027 angestanden. Ministerpräsident Djuro Macut leitete den Schritt zur Auflösung bei einer Sondersitzung des Kabinetts ein, wie die Nachrichtenagentur Tanjug am Montag unter Berufung auf ‌einen Regierungsvertreter meldete.

Die Neuwahl könnte es ‌Vucic ermöglichen, seine politische Macht zu festigen. Er regiert das Land seit zwölf Jahren als Präsident oder ⁠Ministerpräsident. Serbien ist EU-Beitrittskandidat, unterhält unter Vucic jedoch enge ‌Beziehungen zu Russland und ⁠China. Der Staatschef sieht sich mit den schwersten Protesten seiner Amtszeit konfrontiert. Die von Studenten angeführten Demonstrationen gegen Korruption wurden durch den Einsturz ‌eines Betondachs am Bahnhof ⁠der Stadt Novi Sad ⁠im November 2024 ausgelöst, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Die Opposition wirft Vucic und seinen Verbündeten zudem Gewalt gegen politische Gegner, Verbindungen zur organisierten Kriminalität und die Einschränkung der Medienfreiheit vor. Vucic weist die Vorwürfe zurück.

(Bericht von Ivana Sekularac, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)