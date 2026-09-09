Wechsel an der Finanzspitze von Auto1 - CFO Wallentin geht

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Frankfurt, ⁠09. Sep (Reuters) - Der Finanzchef der Online-Gebrauchtwagenplattform Auto1, Christian Wallentin, legt sein Amt aus ‌familiären Gründen nieder. Vorstandschef und Mitgründer Christian Bertermann übernehme die ⁠Verantwortung ⁠für die Finanzen, bis ein Nachfolger gefunden sei, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Suche ‌nach einer Neubesetzung ‌befinde sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Wallentin werde dem ⁠Unternehmen weiterhin als Berater zur ‌Seite stehen. Wallentin ⁠erklärte, er verlasse den Vorstand auf eigenen Wunsch. Auto1 sei sehr gut aufgestellt, ‌um ⁠in den kommenden Jahren ⁠weiterhin Mehrwerte für Kunden und Aktionäre zu schaffen.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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