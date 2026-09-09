Wechsel an der Finanzspitze von Auto1 - CFO Wallentin geht
Frankfurt, 09. Sep (Reuters) - Der Finanzchef der Online-Gebrauchtwagenplattform Auto1, Christian Wallentin, legt sein Amt aus familiären Gründen nieder. Vorstandschef und Mitgründer Christian Bertermann übernehme die Verantwortung für die Finanzen, bis ein Nachfolger gefunden sei, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Suche nach einer Neubesetzung befinde sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Wallentin werde dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Seite stehen. Wallentin erklärte, er verlasse den Vorstand auf eigenen Wunsch. Auto1 sei sehr gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren weiterhin Mehrwerte für Kunden und Aktionäre zu schaffen.
(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)