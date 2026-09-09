Weidel: AfD wird Regierungsauftrag auch im Bund bekommen und annehmen

Berlin, 09. ⁠Sep (Reuters) - Die AfD dringt nach dem Sieg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf einen Politikwechsel im Bund. Das Signal sei eindeutig: "Schwarz-Rot ist vorbei", sagte AfD-Co-Chefin Alice Weidel am Mittwoch bei der Generaldebatte im Bundestag. Kanzler und ‌CDU-Chef Friedrich Merz habe die Botschaft nicht verstanden, was aber nicht weiter relevant sei. "Ihre Zeit ist ohnehin abgelaufen." Die Bürger wollten einen ⁠Politikwechsel. Die ⁠AfD werde dafür beim nächsten Mal einen klaren Regierungsauftrag im Bund bekommen. "Und wir werden diesen Auftrag ernst, und wir werden ihn annehmen." Die CDU sei dagegen auf dem Weg zu einer Kleinstpartei.

Die AfD hatte am Sonntag die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit großem Abstand gewonnen und ihr ‌Ergebnis auf 43,8 Prozent mehr als verdoppelt, ‌während sich die CDU mehr als halbierte und nur noch 17,2 Prozent erhielt. Zum regieren braucht die AfD aber einen Partner. Eine Mehrheit könnte sie ⁠zusammen mit dem BSW oder mit mehreren Überläufern aus der CDU bekommen.

Weidel ‌kritisierte einen aus ihrer Sicht verfassungswidrigen ⁠Haushaltsentwurf für 2027, den Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil am Dienstag ins Parlament eingebracht hatte. Trotz Rekord-Steuereinnahmen komme die Regierung aus Union und SPD nicht ohne riesige Schulden aus, mehr als ‌1000 Milliarden Euro seien in ⁠der Amtszeit der Bundesregierung geplant, was ⁠beispiellos sei. Dadurch würden die politischen Spielräume stark eingeengt. Merz treibe Deutschland in die Staatspleite.

Weidel betonte, die Energiewende sei gescheitert und bringe viel zu hohe Kosten für die Wirtschaft. Zudem steuere die Regierung angesichts der niedrigen Füllstände der Gasspeicher auf eine "existenzielle Gasversorgungskrise" im Winter zu. Deutschland brauche wieder günstiges Gas aus Russland und auch eigene Atomkraftwerke. Auch müssten Subventionen für Klimaschutz und Entwicklungshilfe gestrichen werden, forderte ⁠sie.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)