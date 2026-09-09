Weniger Büroflächen - Bahn will in nächsten fünf Jahren 100 Millionen sparen

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Berlin, ⁠09. Sep (Reuters) - Die Deutsche Bahn will in den nächsten Jahren auch bei ihren Büroflächen sparen. Es sollten bundesweit ‌mindestens 20 Prozent wegfallen, teilte der Staatskonzern am Mittwoch auf Anfrage mit. ⁠In ⁠den nächsten fünf Jahren sollten so rund 100 Millionen Euro eingespart werden. Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Die Bahn ist einer ‌der größten Mieter von Büroflächen ‌in Deutschland.

"Wir machen den DB-Konzern schlanker, schneller und effizienter", sagte die ⁠seit knapp einem Jahr amtierende Bahn-Chefin Evelyn ‌Palla. Weniger Verwaltung ⁠heiße logischerweise auch weniger Bürofläche. Die Bahn hat nach eigenen Angaben seit Pallas Amtsantritt bereits 30 ‌Prozent der ⁠Stellen in der Verwaltung ⁠der Konzernleitung abgebaut. Die eingesparten Mieten seien ein wichtiger Beitrag, um die Bahn nachhaltig wieder auf wirtschaftlichen Erfolgskurs zu bringen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zuheute, 13:30 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?gestern, 13:30 Uhr · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen