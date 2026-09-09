Weniger Büroflächen - Bahn will in nächsten fünf Jahren 100 Millionen sparen

Berlin, ⁠09. Sep (Reuters) - Die Deutsche Bahn will in den nächsten Jahren auch bei ihren Büroflächen sparen. Es sollten bundesweit ‌mindestens 20 Prozent wegfallen, teilte der Staatskonzern am Mittwoch auf Anfrage mit. ⁠In ⁠den nächsten fünf Jahren sollten so rund 100 Millionen Euro eingespart werden. Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Die Bahn ist einer ‌der größten Mieter von Büroflächen ‌in Deutschland.

"Wir machen den DB-Konzern schlanker, schneller und effizienter", sagte die ⁠seit knapp einem Jahr amtierende Bahn-Chefin Evelyn ‌Palla. Weniger Verwaltung ⁠heiße logischerweise auch weniger Bürofläche. Die Bahn hat nach eigenen Angaben seit Pallas Amtsantritt bereits 30 ‌Prozent der ⁠Stellen in der Verwaltung ⁠der Konzernleitung abgebaut. Die eingesparten Mieten seien ein wichtiger Beitrag, um die Bahn nachhaltig wieder auf wirtschaftlichen Erfolgskurs zu bringen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)