Wildberger: Anfang Januar startet digitale Brieftasche

Berlin, ⁠09. Sep (Reuters) - Das Digitalministerium führt eine staatliche digitale Brieftasche ein, in der Bürger ab dem kommenden Jahr Dokumente wie Ausweise oder Zeugnisse auf ‌dem Smartphone speichern können. Die Anwendung namens "d-you" soll am 2. Januar 2027 starten, wie ⁠Digitalminister Karsten ⁠Wildberger (CDU) am Mittwoch bei der Vorstellung des Logos in Berlin mitteilte. Zum Auftakt seien rund 40 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung mit eigenen Anwendungen beteiligt. "Mit d-you ‌entsteht eine vertrauenswürdige digitale Infrastruktur, ‌mit der Menschen in Deutschland und Europa digitale Nachweise sicher speichern und selbstbestimmt nutzen können", ⁠sagte er. Man werde etwa mit dem Personalausweis ‌und dann mit dem ⁠Führerschein starten.

Die App ist Teil der europäischen Initiative EUDI-Wallet (European Digital Identity), mit der eine sichere und europaweite Nutzung digitaler ‌Ausweise möglich werden ⁠soll. Dafür müssen auf nationaler ⁠Ebene Grundlagen geschaffen werden. Man soll sich damit online wie offline sicher ausweisen und wichtige Dokumente digital verwalten können. Sowohl Datenschützer als auch Sicherheitsexperten haben Bedenken geäußert, die das Ministerium zurückweist.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)