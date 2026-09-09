Zara-Mutter Inditex trotzt Konsumflaute und Hitzewelle

Düsseldorf, 09. ⁠Sep (Reuters) - Der Zara-Mutterkonzern Inditex ist trotz der Hitzewelle in Europa stark in die Herbstsaison gestartet. Die währungsbereinigten Umsätze legten im August um neun Prozent zu, wie die Nummer Eins vor H&M am Mittwoch mitteilte. Die Herbst-/Winterkollektion ‌komme bei den Kunden "sehr gut" an. Bereits im zweiten Quartal hatte der Fast-Fashion-Riese von Mai bis Juli einen Umsatz von elf Milliarden ⁠Euro erzielt. ⁠Dies gelang trotz hoher Energiepreise und einer mauen Konsumlaune. Im ersten Halbjahr steigerte Inditex den Bruttogewinn um 8,3 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro, die Bruttomarge lag bei 58,7 Prozent. "Diese ausgezeichneten Ergebnisse unterstreichen die außergewöhnlichen Fähigkeiten unserer Teams", sagte Vorstandschef Oscar Garcia Maceiras. Das Unternehmen ‌agiere in "einem sehr komplexen globalen Umfeld".

Inditex ist ‌auf Erfolgskurs: Der Aktienkurs erreichte im vergangenen Monat ein Rekordhoch von 59,10 Euro. Zudem deuteten die Unterlagen zum zuletzt erfolgten Börsengang der Billig-Modeplattform Shein in ⁠Hongkong auf eine Umsatzverlangsamung hin – ein Indiz dafür, dass der Wettbewerbsdruck auf ‌europäische Fast-Fashion-Konzerne wie Zara und H&M ⁠nachlässt.

Inditex versucht im Wettbewerb mit Shein, mit seiner günstigsten Marke Lefties preisbewusste Kunden anzulocken. Nach dem Markteintritt in Großbritannien sei im kommenden Jahr die Expansion nach Deutschland geplant. Damit wolle ‌Inditex auch verstärkt Käufer mit geringerem ⁠Einkommen ansprechen, die sich möglicherweise ⁠durch die Ausrichtung von Zara auf höhere Preissegmente abgewendet hatten.

Längere und heißere Sommer zwingen Einzelhändler in Europa und den USA, ihre Zeitpläne für die Beschaffung anzupassen, da der Verkauf von Herbst- und Winterkleidung später beginnt. Inditex investiert erheblich in die Modernisierung seiner Filialen und die Verbesserung seiner Logistik. Analysten der RBC schätzen die jährlichen Investitionsausgaben auf etwa das Dreifache des schwedischen Konkurrenten H&M.

(Bericht von Helen Reid, ⁠geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)