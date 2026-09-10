AKTIE IM FOKUS: Apple zieht an am Tag nach iPhone-Duo-Präsentation

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zuletzt drei Verlusttagen reagiert die Apple -Aktie am Donnerstag doch noch positiv auf die Vorstellung eines neuen iPhones. Der Konzern hatte am Vortag mit einer faltbaren Version eine bedeutende Neuheit bekannt gegeben. Am Mittwoch hatte dies den Kurs zwar noch nicht beflügelt, doch am Donnerstag folgten nun einige Analysten mit ersten Kommentaren, unter denen viele Stimmen positiv klangen.

Dem Kurs half das neue Modell dann mit einem Tag Verspätung, wie die zuletzt auf 3,2 Prozent ausgebauten Kursgewinne zeigen. Die Apple-Aktien waren damit in der Gruppe der "Magnificent 7" ein Ausreißer. Der Gesamtmarkt stand unter Druck, denn die Stimmung wurde weiterhin von den Entwicklungen im Nahost-Konflikt und den gestiegenen Ölpreisen belastet.

Ein Versprechen beim neuen Modell mit dem Namen iPhone Duo ist, es besser zu machen als die Konkurrenz, denn Vorreiter wie Samsung haben aufklappbare Telefone schon seit Jahren im Angebot. Amit Daryanani von Evercore ISI äußerte sich positiv, nachdem er das neue Modell erstmals probiert hatte. "Je mehr Zeit man damit verbringt, desto mehr weiß man die grundlegende Innovation zu schätzen".

Daryanani lobte, dass die Faltlinie im Gegensatz zu ähnlichen Smartphones praktisch unsichtbar sei. "Der erste Eindruck ist hervorragend, doch entscheidend wird sein, wie es sich nach wochenlangem Gebrauch bewährt", sagte der Experte. Er hält es für sehr wahrscheinlich, dass das iPhone Duo über längere Zeit ausverkauft oder nur mit Lieferverzögerungen erhältlich sein wird. Den Engpass sieht er in der Lieferkette./tih/nas

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Apple
Samsung Electronics

Das könnte dich auch interessieren

Europaweit Kursgewinne
Gute Vorgaben aus USA und Asien treiben Chip-Aktien07. Sept. · dpa-AFX
Jemand hält einen Wafer in der Chip-Herstellung
Kurs dreht ins Plus
Apple bringt erstes auffaltbares iPhone herausgestern, 18:34 Uhr · dpa-AFX
Apple bringt erstes auffaltbares iPhone heraus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zugestern, 13:30 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen