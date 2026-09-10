Algerien bricht diplomatische Beziehungen zu den VAE ab

10. Sep (Reuters) - ⁠Algerien bricht die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ab. Das Außenministerium in Algier warf der Regierung in Abu Dhabi am Donnerstag eine Reihe von "provokativen oder feindseligen" ‌Handlungen vor, die trotz wiederholter Warnungen fortgesetzt worden seien. Die Aktionen der VAE hätten ein unerträgliches Maß erreicht. ⁠Algerien ⁠habe alle Mittel zur Aufrechterhaltung der bilateralen Beziehungen ausgeschöpft, hieß es weiter. Der Botschafter der VAE sei in das Ministerium einbestellt, über die Entscheidung informiert und aufgefordert worden, das Land innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. ‌Eine Stellungnahme des Außenministeriums der VAE ‌lag zunächst nicht vor.

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind seit Jahren angespannt. Algier und Abu Dhabi vertreten bei mehreren ⁠regionalen Themen unterschiedliche Positionen. Algerien lehnt eine Normalisierung der ‌Beziehungen zu Israel ab. Die ⁠VAE und Algeriens regionaler Rivale Marokko hatten dagegen 2020 im Rahmen der von den USA vermittelten "Abraham-Abkommen" diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen. Die beiden nordafrikanischen Nachbarn ‌stehen sich zudem im ⁠jahrzehntelangen Konflikt um die Westsahara ⁠gegenüber.

Die VAE unterstützen die Souveränitätsansprüche Marokkos und unterhalten dort ein Konsulat. Algerien hingegen steht hinter der Unabhängigkeitsbewegung Polisario. Darüber hinaus überschneiden sich die Interessen beider Länder in der Sahelzone zusehends. Die VAE bauen dort ihre Beziehungen zu mehreren Regierungen aus, während Algeriens Verhältnis zu einigen südlichen Nachbarn nach einer Reihe von Militärputschen ⁠belastet ist.

(Bericht von Jana Choukeir. Bearbeitet von Alexander Ratz. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)