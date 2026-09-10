ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Konzern habe auf einer Investorenveranstaltung für den Bereich Crop Science die Fünfjahresziele lediglich bestätigt, sich aber detaillierter zum Weg dahin geäußert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie sieht den Geschäftszyklus in der Agrarchemie derzeit als das eigentliche Risiko - andere Risiken hätte sich weitgehend verflüchtigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET

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