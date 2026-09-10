ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Auf einer Branchenkonferenz von Jefferies sei die Stimmung sowohl bei den Investoren als auch bei VW so konstruktiv wie seit Jahren nicht gewesen, obwohl der Autobauer die immensen anstehenden Herausforderungen und Unsicherheiten betont habe, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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