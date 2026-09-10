ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Meta auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 820 Dollar

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 640 auf 820 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Auch nach der 20-prozentigen Erholung vom jüngsten Tief habe die Aktie des Social-Media-Riesen noch deutlich Luft nach oben, begründete Doug Anmuth am Donnerstag seine Empfehlung. Denn obwohl sich Meta in der Anfangsphase der Einführung wegweisender KI-Modelle und KI-gesteuerter Produkte außerhalb des Werbebereichs befinde, liege der Aktienkurs seit Jahresbeginn noch im Minus, während der marktbreite S&P-500-Index deutlich zugelegt habe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 03:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 03:31 / EDT

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