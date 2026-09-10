ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Rheinmetall auf 'Negative Catalyst Watch'

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Thema: Rüstung
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NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat Rheinmetall den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Rüstungskonzern und Autozulieferer erwartet David Perry, dass sich der Umsatzausblick in Richtung eines höheren Anteils "neuer" Produkte wie Raketen, digitaler Systeme und Drohnen zulasten "alter" Produkte wie Munition und bemannter Landfahrzeuge verschieben wird. Dies könnte wegen der sehr hohen Margen einiger der traditionellen Produkte und vornehmlich Gemeinschaftsunternehmen bei den neuen unter dem Strich zu niedrigeren Konzernergebnissen führen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST

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