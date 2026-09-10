APA ots news: Handelsstart für BIOGENA Good Vibes an der Wiener Börse

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    Wien (APA-ots) - Mit der BIOGENA Good Vibes AG , der obersten  
Holdinggesellschaft der 
BIOGENA GROUP, startet heute ein österreichisches 
Gesundheitsunternehmen mit internationalem Wachstumskurs im direct 
market plus der Wiener Börse. Den Handelsstart läutete Gründer und 
CEO Albert Schmidbauer traditionell mit der Börsenglocke ein. Die 
Baader Bank betreut die Aktie mit der ISIN AT0000A3VAD4 im 
fortlaufenden Handel als Market Maker. Das Bankhaus Martin begleitete 
die Aktienemission. 

Bereits seit 2020 ist mit der Biogena Group Invest AG ein Teil 
der BIOGENA-Unternehmensgruppe im direct market plus der Wiener Börse 
gelistet. Perspektivisch sollen die Strukturen zusammengeführt 
werden; eine Verschmelzung der Biogena Group Invest AG mit der 
BIOGENA Good Vibes AG wird derzeit geprüft. 

Die BIOGENA GROUP mit Sitz in Salzburg entwickelt und produziert 
Premium-Mikronährstoffpräparate in Österreich. Zu ihrem weiteren 
Angebot zählen funktionelle Gesundheitsprodukte, personalisierte 
Gesundheits- und Longevity-Konzepte sowie Beratungsangebote. 

"BIOGENA ist aus der Überzeugung entstanden, Gesundheit neu und 
ganzheitlich zu denken - und aus diesem Anspruch ist über die Jahre 
eine Unternehmensgruppe mit internationaler Perspektive gewachsen. 
Die Notierung der BIOGENA Good Vibes AG ist für mich deshalb weit 
mehr als ein finanzieller Meilenstein: Sie ist der nächste 
konsequente Schritt in unserer Entwicklung. Der Zugang zum 
Kapitalmarkt eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Ideen schneller 
in die Welt zu bringen, international weiter zu wachsen und BIOGENA 
langfristig als starke österreichische Gesundheitsmarke zu 
positionieren", sagt Albert Schmidbauer, Gründer und CEO der BIOGENA 
GROUP. 

Der direct market plus der Wiener Börse ist ein EU-registrierter 
KMU-Wachstumsmarkt und richtet sich an Klein- und Mittelbetriebe 
sowie Wachstumsunternehmen, die einen einfachen und kosteneffizienten 
Einstieg in den Kapitalmarkt suchen. Das Marktsegment des 
börsenregulierten Vienna MTF bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre 
Aktien an der Wiener Börse handelbar zu machen, Kapitalmarkterfahrung 
aufzubauen und die Basis für weitere Finanzierungsschritte zu legen. 
Eine Vielzahl von Partnern des direct network - bestehend aus Capital 
Market Coaches und Direct Funding Partners - stehen beratend zur 
Seite. Aktuell sind zwölf Unternehmen im direct market plus gelistet. 

Rückfragehinweis: 
   Wiener Börse AG 
   Julia Resch 
   Telefon: +43 (0)1 53165 186 
   E-Mail: julia.resch@wienerboerse.at 

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OTS0040    2026-09-10/09:33
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