Beratungen zu Etats für Inneres und Gesundheit im Bundestag

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag setzt am Donnerstag seine Beratungen über die einzelnen Etats des Haushalts 2027 fort. Für den neuen Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) wird es die erste Rede als Ressortchef im Plenum sein. Zu Beginn geht es am Morgen um den Etat des Innenministeriums von Alexander Dobrindt (CSU), der um gut 950 Millionen Euro auf 16,7 Milliarden Euro wachsen soll. Hintergrund ist die aktuelle Bedrohungslage, die aus Sicht der Bundesregierung mehr Personal bei den Sicherheitsbehörden erfordert.

Ebenfalls eingebracht werden die Einzeletats für Justiz, Landwirtschaft, Bildung und Wohnen. Insgesamt sieht der Haushaltsentwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) Ausgaben von 555,4 Milliarden Euro vor - etwas mehr als in diesem Jahr. Allein im Kernhaushalt sollen dafür Schulden von 118,7 Milliarden Euro gemacht werden. Dazu kommen neue Kredite aus den Sondervermögen für Infrastruktur und die Bundeswehr. Der Haushalt soll dann nach weiteren parlamentarischen Beratungen im Dezember beschlossen werden./sam/abc/DP/nas

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weidel attackiert Merz in Generaldebattegestern, 07:45 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zugestern, 13:30 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen