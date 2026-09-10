Kryptowährungen

Bitcoin und Krypto-Aktien: Wie belastbar ist die neue Rally?

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Bitcoin hat sich nach dem kräftigen Ausbruch im August charttechnisch deutlich stabilisiert – und inzwischen zieht auch der breitere Krypto-Markt nach. Der Kurs konnte eine zentrale Widerstandszone zurückerobern, der 50-Tage-Trend hat den 200-Tage-Trend in einem Golden Cross nach oben durchbrochen.

Gleichzeitig zeigen mehrere große Altcoins erstmals seit längerer Zeit wieder klare Ausbruchssignale. Damit stellt sich die entscheidende Frage: Sehen wir bereits den Beginn eines neuen Krypto-Aufwärtstrends – oder bleibt die Rally anfällig für einen erneuten Rückschlag?

Fundamentale Lage bessert sich für Kryptowährungen

Auch fundamental hat sich das Umfeld verbessert. Die Bitcoin-ETF-Flows sind seit August wieder deutlich positiv, die institutionelle Nachfrage nimmt zu und der sogenannte Debasement-Trade rückt angesichts hoher Staatsverschuldung und zunehmender Spannungen an den globalen Anleihemärkten erneut in den Fokus.

Gleichzeitig stehen mit neuen US-Inflationsdaten, der nächsten Fed-Sitzung und einer wichtigen Abstimmung zum Clarity-Act mehrere Termine bevor, die kurzfristig über die Richtung des gesamten Krypto-Marktes entscheiden könnten.

In diesem Video analysiert Alexander Mayer, wie belastbar die aktuelle Bitcoin-Rally tatsächlich ist, welche Altcoins bereits relative Stärke zeigen und welche Krypto-Aktien von einer neuen Aufwärtsphase besonders profitieren könnten. Im Fokus stehen neben Bitcoin unter anderem Ethereum, Solana, Hyperliquid, Chainlink, Uniswap, Robinhood, Circle, Coinbase, Strategy und Zcash.

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