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Bloom Energy - Rekordhoch im Visier?

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Rekordhoch im Visier?

Die wichtigste Botschaft vorweg: Übergeordnet befindet sich die Bloom Energy-Aktie in einem klaren Aufwärtstrend. Nach der jüngsten Rally kam es zuletzt zu einem gesunden Rücksetzer an die 200 Tage-Linie (akt. bei 192,92 USD). Der vielbeachtete gleitende Durchschnitt fungierte dabei als klassisches „Sprungbrett“: Die Notierungen stabilisierten sich im Bereich der 200 Perioden-Glättung und leiteten eine Bodenbildung ein (siehe Chart). Zusätzlichen Rückenwind liefert nun das jüngste Aufwärtsgap (253,30 USD zu 259,78 USD), denn die beschriebene Kurslücke verleiht der Trendwende einen besonderen Nachdruck. Gleiches gilt für den trendfolgenden MACD und die Relative Stärke nach Levy, die jeweils freundlich zu interpretieren sind. Aus der Höhe der Bodenbildung ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von knapp 100 USD. Damit rückt der historische Hochstand vom Juni bei 351,28 USD perspektivisch wieder in den Fokus. Als Absicherung können Anlegerinnen und Anleger indes die Nackenzone der kurzfristigen Trendwendeformation bei rund 250 USD heranziehen.

Bloom Energy (Daily)

Chart Bloom Energy
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bloom Energy

Chart Bloom Energy
Quelle: LSEG, tradesignal²



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